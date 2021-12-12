Українець здобув впевнену перемогу.

У ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку відбулося шоу за участю знаменитого українського боксера.

УНІАН провів онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), екс-чемпіон світу в легкій вазі, бився проти 34-річного Річарда Коммі з Гани (30-4, 27 KO), який раніше володів поясом IBF.

Бій пройшов з великим домінуванням Василя Ломаченка. Українець відправив суперника в нокдаун в 7-му раунді.

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Ганієць зумів вижити і потім вистояти до кінця 12-раундового бою. Однак рішення суддів сумнівів не викликало.

За підсумками 12 раундів Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Рахунок на суддівських записках - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Повідомлялося, що переможець цього бою може провести бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джордж Камбососа-молодшого.

Автор: Володимир Медяник