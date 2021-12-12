Ломаченко переміг коммі одноголосним рішенням суддів / фото Instagram lomus_official
У ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку відбулося шоу за участю знаменитого українського боксера.
УНІАН провів онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), екс-чемпіон світу в легкій вазі, бився проти 34-річного Річарда Коммі з Гани (30-4, 27 KO), який раніше володів поясом IBF.
Бій пройшов з великим домінуванням Василя Ломаченка. Українець відправив суперника в нокдаун в 7-му раунді.
— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Ганієць зумів вижити і потім вистояти до кінця 12-раундового бою. Однак рішення суддів сумнівів не викликало.
За підсумками 12 раундів Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Рахунок на суддівських записках - 117:100, 118:109, 118:109.
Ломаченко - Коммі: підсумки бою
- Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.
- Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.
- Повідомлялося, що переможець цього бою може провести бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джордж Камбососа-молодшого.