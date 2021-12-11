Український боксер також назвав козирі свого суперника.

Василь Ломаченко компліментарно висловився про свого суперника з Гани Річарда Коммі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

"Він жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід та розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, він більш технічний. У Коммі більше потужності", - сказав Ломаченко для ESPN.

Василь не захотів називати недоліки опонента, хоча запевнив, що він в курсі справи:

"Я знаю його слабкі сторони, але не можу їх називати".

Насамкінець українець додав:

"Ніколи не думаю про нокаут або про те, як закінчити бій. Я лише хочу показати свій найкращий стиль, найкращі навички. І стратегію, яку батько готує для мене - я хочу показати її Коммі".

Нагадаємо, що кривдник Ломаченка Орландо Салідо дав прогноз на поєдинок. А Тарас Шелестюк розповів, чому Василь має бути обережним зі своїми руками в бою проти Коммі.

Ломаченко - Коммі: перед боєм

Автор: Артем Будрін