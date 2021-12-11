Василь Ломаченко компліментарно висловився про свого суперника з Гани Річарда Коммі.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
"Він жорсткий хлопець. У нього є міць, досвід та розмах рук. Він вищий за мене і розуміє бокс. Якщо порівнювати з Накатані, він більш технічний. У Коммі більше потужності", - сказав Ломаченко для ESPN.
Василь не захотів називати недоліки опонента, хоча запевнив, що він в курсі справи:
"Я знаю його слабкі сторони, але не можу їх називати".
Насамкінець українець додав:
"Ніколи не думаю про нокаут або про те, як закінчити бій. Я лише хочу показати свій найкращий стиль, найкращі навички. І стратегію, яку батько готує для мене - я хочу показати її Коммі".
Нагадаємо, що кривдник Ломаченка Орландо Салідо дав прогноз на поєдинок. А Тарас Шелестюк розповів, чому Василь має бути обережним зі своїми руками в бою проти Коммі.
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Ломаченко - Коммі: перед боєм
- Поєдинок українця і ганця відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня по Києву: де дивитися бій Ломаченко - Коммі.
- Для Ломаченка це буде 18-й бій на профі-рингу. У нього 15 перемог при двох поразках. У Коммі - 30 перемог при трьох поразках.
- Перед поєдинком був опублікований яскравий промо-ролик.
- Промоутер Олександра Усика дав несподіваний прогноз на бій.
- Також своїм прогнозом на поєдинок поділився екс-тренер Володимира Кличка.