Тарас Шелестюк закликав співвітчизника берегти руки.

Відомий український боксер Тарас Шелестюк проаналізував шанси Василя Ломаченка побити ганця Річарда Коммі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

"Васі потрібно дотримуватися своєї тактики на бій, заступати за ногу, бо Коммі трішки важкий на ногах. Річард часто кидає двійку та провалюється з нею. З іншого боку, у бою з Мартінесом я побачив, що він часто кидає двійку і одразу прилипає до суперника, нівелюючи його контратакувальні дії. Тож Васі треба буде добре працювати на ногах. Треба бути уважним, особливо у перших 3-4 раундах", - сказав Шелестюк на своєму Ютуб-каналі.

"Я думаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками чи закінчить зупинкою у пізніх раундах. Сподіваюся, що руки не потурбують Васю в цьому поєдинку, тому що Коммі має дерев'яну голову, можна пошкодити руки. Коммі часто лізе головою вперед. Пара різких ударів у лоба - і рука знову може дати збій", - додав Тарас, який став бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Ломаченко - Коммі: перед боєм

Автор: Артем Будрін