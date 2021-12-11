Відомий український боксер Тарас Шелестюк проаналізував шанси Василя Ломаченка побити ганця Річарда Коммі.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
"Васі потрібно дотримуватися своєї тактики на бій, заступати за ногу, бо Коммі трішки важкий на ногах. Річард часто кидає двійку та провалюється з нею. З іншого боку, у бою з Мартінесом я побачив, що він часто кидає двійку і одразу прилипає до суперника, нівелюючи його контратакувальні дії. Тож Васі треба буде добре працювати на ногах. Треба бути уважним, особливо у перших 3-4 раундах", - сказав Шелестюк на своєму Ютуб-каналі.
"Я думаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками чи закінчить зупинкою у пізніх раундах. Сподіваюся, що руки не потурбують Васю в цьому поєдинку, тому що Коммі має дерев'яну голову, можна пошкодити руки. Коммі часто лізе головою вперед. Пара різких ударів у лоба - і рука знову може дати збій", - додав Тарас, який став бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.
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Ломаченко - Коммі: перед боєм
- Поєдинок українця і ганця відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня по Києву: де дивитися бій Ломаченко - Коммі.
- Для Ломаченка це буде 18-й бій на профі-рингу. У нього 15 перемог при двох поразках. У Коммі - 30 перемог при трьох поразках.
- Перед поєдинком був опублікований яскравий промо-ролик.
- Промоутер Олександра Усика дав несподіваний прогноз на бій.
- Також своїм прогнозом на поєдинок поділився екс-тренер Володимира Кличка.