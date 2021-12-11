Мексиканський боксер Орландо Салідо висловив думку, що Василь Ломаченко здолає африканця Річарда Коммі.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
"Ломаченку не слід надто довго чекати, щоб вирішити, що він хоче робити у бою, оскільки в його арсеналі багато інструментів. Іноді Ломаченко не включає агресію до середини поєдинку, а потім бій вислизає, як це було з Теофімо Лопесом. Василь - чудовий боді-панчер. Він повинен використовувати хук по печінці - це дуже сильний удар. У нашому бою він піймав мене ним кілька разів і майже відправив до нокдауну в останньому раунді", - сказав Салідо для ESPN.
Також Орландо додав:
"Ломаченко переможе нокаутом чи рішенням суддів. Я не впевнений, чи він може нокаутувати Коммі, але Василь здобуде перемогу".
41-річний Салідо був чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг). Мексиканець у 2014 році завдав Ломаченку першої поразки на професійному ринзі.
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Ломаченко - Коммі: перед боєм
- Поєдинок українця і ганця відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня по Києву: де дивитися бій Ломаченко - Коммі.
- Для Ломаченка це буде 18-й бій на профі-рингу. У нього 15 перемог при двох поразках. У Коммі - 30 перемог при трьох поразках.
- Перед поєдинком був опублікований яскравий промо-ролик.
- Промоутер Олександра Усика дав несподіваний прогноз на бій.
- Також своїм прогнозом на поєдинок поділився екс-тренер Володимира Кличка.