Орландо Салідо пророкує перемогу Василю Ломаченку.

Мексиканський боксер Орландо Салідо висловив думку, що Василь Ломаченко здолає африканця Річарда Коммі.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

"Ломаченку не слід надто довго чекати, щоб вирішити, що він хоче робити у бою, оскільки в його арсеналі багато інструментів. Іноді Ломаченко не включає агресію до середини поєдинку, а потім бій вислизає, як це було з Теофімо Лопесом. Василь - чудовий боді-панчер. Він повинен використовувати хук по печінці - це дуже сильний удар. У нашому бою він піймав мене ним кілька разів і майже відправив до нокдауну в останньому раунді", - сказав Салідо для ESPN.

Також Орландо додав:

"Ломаченко переможе нокаутом чи рішенням суддів. Я не впевнений, чи він може нокаутувати Коммі, але Василь здобуде перемогу".

41-річний Салідо був чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг). Мексиканець у 2014 році завдав Ломаченку першої поразки на професійному ринзі.

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Автор: Артем Будрін