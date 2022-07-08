Український боксер хоче повернути свої титули.

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко готовий повернутися в ринг і хотів би провести бій вже в цьому році.

Про це повідомив президент промоутерської компанії TopRank Тодд Дебеф, яка представляє інтереси українця.

За словами функціонера, українець планує провести бій у жовтні, при цьому можливий суперник поки не обговорювався.

"Ми поважаємо рішення Ломаченка залишитися в Україні під час війни. Тому ми не готували для нього ніяких поєдинків.

Ми чекали його рішення, і в підсумку представник Ломаченка сказав, що Василь готовий битися в жовтні.

Подивимося, які у нього будуть кондиції, адже він на той час проведе майже рік без боїв. Але він такий хлопець, що якщо йому запропонувати завтра битися з Девіном Хейні за всі титули, то Ломаченко погодиться. Він дуже хоче повернути свої титули", - наводить слова Дебефа Boxingnews 24.

Нагадаємо, свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши ганця Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

У червні Ломаченко повинен був зійтися в рингу з австралійцем Джорджем Камбососом, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну відмовився від раніше запланованого поєдинку, щоб залишитися і захищати свою країну від окупантів.

Камбосос програв свій бій американцеві Девіну Хейні, але наприкінці року має пройти реванш.

Раніше УНІАН повідомляв, що абсолютний чемпіон світу Девін Хейні заявив про готовність провести бій з Василем Ломаченком.

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