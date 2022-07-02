Український боксер не часто коментує події війни.

Зірка світового боксу Василь Ломаченко оприлюднив у себе в соцмережах відео з наслідками ракетного удару Росії по дев’ятиповерховому житловому будинку та базах відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

"1.07.2022", – підписав відеоролик 34-річний український боксер.

Нагадаємо, що Ломаченко записався до лав територіальної оборони міста Білгород-Дністровський після 24 лютого. Василь через цю причину не зміг вийти на бій проти Джорджа Камбососа-молодшого.

1 липня російські воєнні злочинці завдали удару по селищу Сергіївка Одеської області. Підтверджено загибель 21 мирної людини, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало. Це був акт агресії проти мирного населення, яке ночувало в об'єктах цивільної інфраструктури.

Раніше на 9 травня цього року Ломаченко потрапив у скандал, дуже недоречно згадавши гасло окупантів.

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