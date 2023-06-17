Це сталося після поразки від Девіна Хейні у чемпіонському поєдинку.

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі, у якому колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) втратив першу позицію.

Це сталося після поразки від Девіна Хейні у чемпіонському поєдинку. Таким чином, перше місце в рейтингу дісталося Шакуру Стівенсону, а Ломаченко тепер перебуває на другому рядку.

Зазначимо, що на третьому рядку рейтингу розташувався ще один українець Денис Берінчик.

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Рейтинг WBO у легкій вазі

Девін Хейні – чемпіон

1. Шакур Стівенсон

2. Василь Ломаченко

3. Денис Берінчик

4. Анхель Фіерро

5. Ісаак Круз

6. Вільям Сепеда

7. Франк Мартін

8. Кейшон Девіс

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Як завершився бій між Ломаченком та Хейні

24-річний непереможний американець Хейні вдруге захистив свій статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі 21 травня. Девін переміг 35-річного Василя одноголосним рішенням суддів (двічі 115-113 та 116-112). Втім, такий вердикт викликав чимало суперечок серед боксерської спільноти.

"Лома" не визнав свою поразку після поєдинку та заявив, що збирається повернутися в Україну "захищати православну церкву". Боксер з українським паспортом розплакався після поразки від Хейні.

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