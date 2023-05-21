Екс-чемпіон отримав дзвінки від сина і розчулився.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розплакався після поразки від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

"Ми всі любимо й поважаємо бокс. Часом таке трапляється. Протягом усього життя батько завжди вчив мене, що потрібно перемагати без питань, щоб результат бою був очевидним. Мені необхідно сісти, сфокусуватися на поєдинку, подивитися його, і після цього я дам відповідь. Але я не програв цей бій. Коли оголосив промову, я згадав про свого сина. Сьогодні він телефонував мені сім раз, і кожного разу називав мене чемпіоном. Я просто згадав про це і заплакав", - розповів Ломаченко після бою.

Ломаченко - Хейні: як це було

21 травня у Лас-Вегасі відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі між Хейні та Ломаченком. Одноголосним рішенням суддів переміг Хейні (116-112, 115-113, 115-113), але боксерська спільнота висловила обурення таким результатом, тому що перебіг поєдинку був інакшим.

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Менеджер українського бійця Клімас повідомив, що вони будуть оскаржувати вердикт суддів.