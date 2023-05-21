Зірки боксу Шакур Стівенсон, Раян Гарсія та Реджис Прогрейс вже заявили, що, на їхню думку, чесно було б присудити перемогу Ломаченку в цьому бою.

Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), повідомив, що команда подаватиме апеляцію на рішення суддів щодо поразки в поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. Підрахунок очок був просто шаленим. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо. Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", - сказав Клімас на прес-конференції після бою.

Ломаченко - Хейні: суддівський скандал

21 травня відбувся поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у легкому дивізіоні. Американець Хейні захищав свої пояси у бою проти Ломаченка.

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Василь дуже впевнено боксував і, за статистикою, викинув більше влучних ударів. Проте судді одностайно побачили перемогу Хейні: 116–112, 115–113, 115–113. Девін зберіг свої титули WBC, WBA, WBO та IBF.

Зірки боксу Шакур Стівенсон, Раян Гарсія та Реджис Прогрейс вже заявили, що, на їхню думку, чесно було б присудити перемогу Ломаченку в цьому бою.