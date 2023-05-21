Зірковий боксер замовчує війну, яку почала Росія.

Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні пообіцяв допомагати Україні та "своїй православній церкві".

Одразу після оголошення результату на ринзі Василь дав перші коментарі. Він відмовився визнавати поразку, а також подякував усім прихильникам за підтримку. Завершив свою промову Ломаченко обіцянкою допомагати православній церкві.

"Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Ще побачимося. Усе було згідно з правилами. Хейні – гарний боєць, але не рівня P4Р (рейтингу найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями, - ред.). Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", – сказав Ломаченко після бою, одягнувши на себе прапор України.

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Додамо, що Василь неодноразово за останній час потрапляв у скандали, намагаючись захистити московський патріархат. Також Ломаченко замовчує війну, яку розв'язала Росія проти України.

Ломаченко - Хейні: підсумки бою

21 травня у Лас-Вегасі Хейні захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBF. Таким чином, 24-річний американець зберіг звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у поєдинку проти Камбососа.

Сторона Ломаченка збирається подавати апеляцію, тому що, на їхню думку, судді нечесно рахували очки. Девіну всі три рефері віддали звитягу: 115-113 двічі та 116-112.

Багато відомих боксерів, знаменитих чемпіонів висловилися на підтримку Ломаченка на тлі суперечливого суддівського рішення.