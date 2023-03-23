Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати УПЦ МП.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко зробив нову скандальну публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Боксер опублікував ролик інформаційного агентства "Союз православних журналістів" (СПЖ), яке публікує новини УПЦ Московського патріархату.

У ролику йдеться, що члени Синоду УПЦ три години чекали під офісом президента України Володимира Зеленського. Однак він їх не прийняв. Чи була ця зустріч узгоджена з главою держави, не відзначається.

Відео дня

Автори підкреслюють, що вчинок президента "є показовим приниженням мільйонів віруючих УПЦ, приниженням мільйонів виборців, громадян України".

"Питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів, проблема в тому, як це було зроблено. Настоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни протримали на вулиці біля блок-посту кілька годин, а потім прогнали сиреною.

І це при тому, що Зеленський був на місці і хоч кілька хвилин міг точно знайти. Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували хоча б сісти.

Якщо коротко, ситуацію можна охарактеризувати двома словами: "демонстративне приниження". І це приниження не Онуфрія, Павла чи Антонія. Це показове приниження мільйонів віруючих УПЦ, приниження мільйонів виборців, громадян України. Трагедія якраз в цьому", - йдеться в відео.

Варто відзначити, що це вже не перша скандальна історія за участю Ломаченка. Раніше Василь потрапив у скандал, опублікувавши спільні фото і дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, проти якого були введені санкції.

Після цього сторінка боксера в Instagram була заблокована на території України, а громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла Ломаченка до реєстру зрадників України.

Також нещодавно Василь Ломаченко відзначився скандальним вчинком на турнірі UFC в США, де він обіймався і зробив фото з російським бійцем ісламом Махачовим, який є другом глави Чечні Рамзана Кадирова і підтримує війну РФ проти України.

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