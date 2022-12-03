Український боксер дотепер не висловився про російську агресію.

Екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко приїхав до Києво-Печерської Лаври, щоб спекти проскури.

Спортсмен опублікував фото в соціальних мережах, на які громадськість обурено відреагувала.

"Вася зустрічає СБУ", "Шкода, ніякого аналізу реальності", "Хлопцям ЗСУ в окопи готуєте?", "Ти ж знаєш, що це зараз чутлива тема в суспільстві, навіщо ти провокуєш цією показухою розбрат?", "Зміни вже паспорт, не муч себе", - пишуть користувачі Instagram.

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Нагадаємо, що 1 грудня Володимир Зеленський повідомив, що в Україні на законодавчому рівні буде заборонена діяльність УПЦ МП. Останніми тижнями СБУ проводить масштабні обшуки в храмах УПЦ МП.

Василь Ломаченко: скандали через релігію

До початку широкомасштабної війни Ломаченко показував відео про православну віру, в якому був присутній російський спецназ.

У травні 2020-го року підписників обурив черговий релігійний пост боксера.

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