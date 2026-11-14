Збірна України зазнала поразки у ключовому матчі Ліги націй

Матч пройшов на арені "Windsor Park" в Белфасті.

Відбувся матч п'ятого туру Ліги націй, у якому зустрілися збірні команди Північної Ірландії та Україна. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь північноірландців.

Перший тайм пройшо у рівній боротьбі, і британська команда навіть забила гол, який згодом скасували через офсайд. Тому на перерву збірні пішли за рахунку 0:0.

Рахунок у матчі на 68-ій хвилині відкрив Девлін, який пробив дальній кут воріт Трубіна після розіграшу кутового. Україна відігратися не змогла.

Відео дня

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 2. 5-й тур

Північна Ірландія - Україна - 1:0

Гол: Девлін, 68

Північна Ірландія: П. Чарльз - Браун, Макконвіл, Атчесон, Девлін - Девенні, Ш. Чарльз, Г’юм - Галбрейт, Донлі, Прайс.

Україна: Трубін - Миколенко, Матвієнко, Сарапій, Забарний - Судаков, Очеретько, Ярмолюк, Кащук - Яремчук, Сікан.

Матч пройшов на арені "Windsor Park" в Белфасті. Наразі у нашої команди 4 очка і вона займає 3-є місце у групі: щоб не вилетіти (шанси на підвищення у класі уже втрачені), нашій команді у наступному матчі потрібно не поступитись Грузії.

Новини футболу

Раніше відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що найкращий бомбардир в історії чемпіонату України Андрій Ярмоленко більше не виступатиме за національну команду.

Він зазначив, що під час зимової перерви Ярмоленко взагалі піде з професійного спорту та завершить кар'єру. Це означає, що він відмовиться продовжувати виступи за збірну України.

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