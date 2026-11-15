Світоліна пробилась до фіналу надпрестижного турніру

Вона вийшла до третього фіналу WTA Finals в кар’єрі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно повідомила про розлучення, розгромно виграла у півфінальному матчі Підсумкового турніру WTA Finals-2026 проти чешки Лінди Носкової: 6:2, 6:1. Про це пише Суспільне Спорт.

На старті першого сету тенісистки обмінялися брейками. Еліні вдалося захопити ініціативу після четвертого гейму: Світоліна здійснила ривок у чотири гейми поспіль - 6:2.

Другий сет завершився розгромом із рахунком 6:1 на користь української спортсменки. Вона не дозвлолила Носковій забрати жодного з п'яти перших геймів, після чого Лінда захистила свою подачу. Втім Еліна закрила гру у сьомому геймі - 6:1.

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Варто зазначити, що для Світоліної це третій фінал у кар'єрі на Підсумковому турнірі і перший - за 7 років. У 2018-му вона стала чемпіонкою змагань, у 2019-му - фіналісткою.

У фіналі вона зіграє з "нейтральною" Міррою Андрєєвою, якій поступилася у першому матчі на турнірі. Гра відбудеться у неділю, 15 листопада.

Виступи Світоліної

Раніше стало відомо, що Світоліна вирішила пропустити турнір серії WTA 500 в Токіо: він відбуватиметься з 26 жовтня до 1 листопада. Турнір Toray Pan Pacific Open у Токіо закриватиме основний тенісний календар 2026-го.

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