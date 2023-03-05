Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.
Під час перегляду турніру UFC 285 В Лас-Вегасі (США) український боксер зробив спільне фото з представником країни-терориста Ісламом Махачєвим.
Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у своєму Twitter.
"Під час однієї з перерв, Ломаченко підійшов до росіянина Іслама Махачєва, приобійняв його, та зробив спільне фото. Махачєв підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж", - написав Стерненко.
Епізод зі спільним фото Ломаченка і Махачєва також потрапив на відео, опубліковане офіційним акаунтом UFC.
The stars are OUT at #UFC285 🤩 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv— UFC (@ufc) March 5, 2023
Додамо, що Іслам Махачєв є чемпіоном UFC у легкій вазі (до 70 кг). У травні 2022 року спортсмен особисто запрошував дітей з так званої "ДНР" на заняття до нього в Махачкалу.
Також Махачов відомий приятельськими стосунками з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, з яким регулярно зустрічається.
Нагадаємо, Василь Ломаченко перебуває в США, де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні.
Поєдинок Ломаченко - Хейні відбудеться 20 травня в Саудівській Аравії.
Свій останній бій Василь провів у жовтні 2022 року проти Джамейна Ортіса. В даному протистоянні українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. В його активі 17 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.
Раніше УНІАН повідомляв, що громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла Василя Ломаченка до списку держпредателів України.