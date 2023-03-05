Під час турніру UFC 285 український боксер сидів поруч з російським бійцем Ісламом Махачєвим.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.

Під час перегляду турніру UFC 285 В Лас-Вегасі (США) український боксер зробив спільне фото з представником країни-терориста Ісламом Махачєвим.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко у своєму Twitter.

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"Під час однієї з перерв, Ломаченко підійшов до росіянина Іслама Махачєва, приобійняв його, та зробив спільне фото. Махачєв підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж", - написав Стерненко.

Епізод зі спільним фото Ломаченка і Махачєва також потрапив на відео, опубліковане офіційним акаунтом UFC.

Додамо, що Іслам Махачєв є чемпіоном UFC у легкій вазі (до 70 кг). У травні 2022 року спортсмен особисто запрошував дітей з так званої "ДНР" на заняття до нього в Махачкалу.

Також Махачов відомий приятельськими стосунками з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, з яким регулярно зустрічається.

Нагадаємо, Василь Ломаченко перебуває в США, де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні.

Поєдинок Ломаченко - Хейні відбудеться 20 травня в Саудівській Аравії.

Свій останній бій Василь провів у жовтні 2022 року проти Джамейна Ортіса. В даному протистоянні українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. В його активі 17 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.

Раніше УНІАН повідомляв, що громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла Василя Ломаченка до списку держпредателів України.

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