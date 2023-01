Ряд українських спортсменів розчаровані вчинками Василя Ломаченка.

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко напередодні поділився скандальною публікацією у своїх соціальних мережах з митрополитом УПЦ московського патріархату Лонгіном, де той звинувачує Україну в тому, що вона "почала війну проти бога".

Ряд відомих українських спортсменів виступили з різкою критикою знаменитого боксера.

Зокрема, на інцидент відреагував скелетоніст Владислав Гераскевич. У своєму Твіттері він опублікував пост, в якому дав оцінку вчинку Ломаченка.

Відео дня

"На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава почала війну проти бога, проти церкви господньої та українського народу.

Славетний український спортсмен став слухняним чортеням в руках московського диявола", - написав Гераскевич.

Жорстко на адресу Ломаченка висловився також знаменитий український тенісист Сергій Стаховський. Він назвав Василя "дебілом" і побажав боксеру уникнути особистої зустрічі з ним.

"Яке щастя, що у мене є зброя і не треба боксувати з цим дебілом. Вася, Боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів", - написав Стаховський в Instagram.

Також вчинок Ломаченка прокоментувала українська фрістайлістка Анастасія Новосад.

"Наскільки можна поважати тебе як спортсмена, і настільки можна зневажати тебе як людину", - написала Новосад.

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич також відреагував на публікації українського боксера.

На своїй сторінці в Твіттері Кротевич порівняв зіркового боксера з політиком Віктором Медведчуком.

"Вася Ломаченко - майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців з полону. Just think about it", - написав Кротевич.

Додамо, що Василь Ломаченко вже не вперше публічно підтримує московський патріархат, через що наривається на шквал критики. Нещодавно він випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП.

Незважаючи на велику кількість критики від своїх підписників, напередодні Ломаченко опублікував ще й друге відео зі священиком московського патріархату.

Вас також можуть зацікавити новини: