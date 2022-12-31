Знаменитий боксер шокував спільноту.

Зірка боксу Василь Ломаченко опублікував в соцмережах відео проповіді митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату.

На відео Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви господньої та проти українського народу, а також почала голосувати в областях і районах, щоб зупинити УПЦ.

"У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дана чудова можливість довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Усім мир", – написав біля відео Ломаченко.

Відео дня

Ломаченко нещодавно потрапив у два скандали: спершу екс-чемпіон світу в легкій вазі випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП.

Кум Василя Олександр Усик 30 грудня опублікував фото з Києво-Печерської Лаври.

Влітку Ломаченко потрапив під шквал критики через те, що замовчав російський теракт в його рідній Одеській області.

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