Знаменитий боксер залишив біля фото уривок з Біблії.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик опублікував фото з Києво-Печерської Лаври.

"ВІД МАТФЕЯ. 9.37,38. Тоді каже учням Своїм: жнив багато, а робітників мало. Отже, моліть Господа жнива, щоб вислав робітників на жнива Свої", - написав Усик, додавши фото з Києво-Печерської Лаври.

Раніше Усик відвідав українських військових на передовій.

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Кум Усика Василь Ломаченко нещодавно потрапив у два скандали: спершу екс-чемпіон світу в легкій вазі випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП.

Обшуки в Києво-Печерській лаврі - що відомо

22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".

Крім того, СБУ провели слідчі дії й в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.

СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи та повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.

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