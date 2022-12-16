35-річний боксер побував у розташуванні полку спеціального призначення "Сафарі" Національної поліції України.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик відвідав українських військових.

35-річний боксер побував у розташуванні полку спеціального призначення "Сафарі" Національної поліції України. Усик зустрівся з командиром полку Василем Віконським та заступником командира полку Володимиром Теслею, президентом ліги ММА.

Нагадаємо, що Усик чекає офіційного оголошення його бою з Тайсоном Ф'юрі. Після перемоги над Ентоні Джошуа Усик вже відвідував передову.

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Кум Усика Василь Ломаченко нещодавно потрапив у два скандали: спершу екс-чемпіон світу в легкій вазі випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП.

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