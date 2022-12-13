Український боксер поділився спільним фото з митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Лукою.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.

Титулований український боксер поділився у своєму Instagram знімком з митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь - яка справа тут, на землі, у всесвіті - справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку.

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Коли ми так працюємо, ми звільняємося від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої сім'ї, всім, з ким би ми не знаходилися.

Слід пам'ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальнику, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі", - написав у пості Ломаченко.

Даний пост Ломаченка викликав хвилю критики і обурення у підписників боксера. Зокрема йому дорікнули в підтримці УПЦ МП, священики якої неодноразово попадалися на підтримці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Підбірка коментарів під постом Василя Ломаченка:

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції проти семи представників російської церкви в Україні, серед яких і Андрій Коваленко. РНБО заборонила Луці користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежила для неї торговельні та інші операції, пов'язані з майном, а також позбавила державних нагород.

Раніше УНІАН повідомляв, що Василь Ломаченко приїхав до Києво-Печерської Лаври, щоб спекти просфори. Боксер поділився знімками в соціальних мережах, на які громадськість також обурено відреагувала.

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