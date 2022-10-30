Василь Ломаченко здобув перемогу над 26-річним американцем одноголосним рішенням суддів.

У неділю, 30 жовтня, колишній чемпіон світу Василь Ломаченко здобув перемогу в бою проти американця Джемейна Ортіса.

Поєдинок проходив на арені "Madison Square Garden" в Нью-Йорку.

Після бою український боксер розповів, як він почувається повернувшись у ринг після останніх 8 важких місяців життя. Ломаченко подякував уболівальникам і батькові за підтримку і не сказав ні слова про війну в Україні.

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"Я радий повернутися в ринг, дякую всім за підтримку: уболівальникам, дякую Богові, команді, батька. Я говорив ще до нашого поєдинку, що Ортіс - топ-боксер. Моя наступна мета - чотири пояси", - заявив Ломаченко.

Додамо, що коментар Ломаченка після бою викликав хвилю негативу з боку громадськості. Наприклад, український журналіст Андрій Сеньків у своєму Твіттері опублікував пост, в якому розкритикував Василя за відсутність згадки теми війни в Україні в коментарі боксера після бою.

"Ломаченко оце ось боксував. Після бою накинув на спину український прапор. Але в інтерв'ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного "стоп вар ін юкрейн". Ні слова. Більш впертої і дурної людини не існує. Зуб даю", - написав Сеньків.

Нагадаємо, Василь Ломаченко здобув перемогу в бою проти Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів: 115-113, 116-112, 117-111.

Для українського боксера ця перемога стала 17-ю за 19 боїв у професійній кар'єрі.

Очікується, що свій наступний бій Василь Ломаченко проведе проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні.

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