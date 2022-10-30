Вранці 30 жовтня український боксер Василь Ломаченко провів бій проти американця Джемейна Ортіса.
Поєдинок пройшов на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.
Протистояння виявилося запеклим! Ніхто не очікував, що 26-річний Ортіс буде конкурентним на фоні досвідченого 34-річного Ломаченка. Ортіс зміг пройти всі 12 раундів. Але судді одноголосно присудили перемогу Ломаченку: 115-113, 116-112, 117:111.
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Суперники обмінялися "люб'язностями", коли один одному зробили гематоми під лівим оком. Ортіс гарно працював на ближній дистанції, часто влучав, демонстрував неабияку швидкість, але цього забракло для успіху.
Ломаченко - Ортіс: підсумки бою
- Для українця це 17-та перемога на професійному ринзі. В його пасиві також дві поразки.
- Ортіс вперше у кар'єрі програв. До цього в нього було 16 звитяг.
- Після поразки Теофімо Лопесу у 2020 році, Ломаченко вже здобув третю перемогу поспіль. Влітку 2021 року він здолав Масайоші Накатані, у грудні того ж року - Річарда Коммі, а тепер приборкав Ортіса.
- Василь заявляв, що його мрія - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Наразі всі пояси тримає американець Девін Хейні, який не проти прийняти виклик Ломаченка. Промоутер повідомляв, що цей бій має всі шанси на організацію.