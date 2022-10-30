Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів.

Вранці 30 жовтня український боксер Василь Ломаченко провів бій проти американця Джемейна Ортіса.

Поєдинок пройшов на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.

Протистояння виявилося запеклим! Ніхто не очікував, що 26-річний Ортіс буде конкурентним на фоні досвідченого 34-річного Ломаченка. Ортіс зміг пройти всі 12 раундів. Але судді одноголосно присудили перемогу Ломаченку: 115-113, 116-112, 117:111.

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Суперники обмінялися "люб'язностями", коли один одному зробили гематоми під лівим оком. Ортіс гарно працював на ближній дистанції, часто влучав, демонстрував неабияку швидкість, але цього забракло для успіху.

Ломаченко - Ортіс: підсумки бою