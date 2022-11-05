"Циганський король" - фаворит протистояння.

На початку наступного року може відбутися поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком.

Промоутери наразі ведуть переговори і ще офіційно не ухвалене місце та дата зустрічі боксерів у ринзі. Але букмекери виставили котирування на результат довгоочікуваного протистояння.

На звитягу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1,36. На перемогу Усика пропонується коефіцієнт 3,00. Нічия традиційно розглядається як найменш вірогідний варіант - 19,00.

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Ф'юрі володіє поясом WBC у надважкій вазі, в Усика титули WBO, WBA та IBF. Українець припустив, що бій пройде на початку березня у Саудівській Аравії.

Усик - Ф'юрі: що відомо про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" був не проти битися з Усиком у цьому році, але кримчанин заявив, що повернеться у ринг лише в 2023 році. Тоді Ф'юрі почав викликати на поєдинок Джошуа, Чарра і врешті-решт домовився з Чісорою провести бій 3 грудня.

Ф'юрі пізніше заспокоїв фанатів боксу і повідомив, що він націлений провести поєдинок з Усиком на початку наступного року.