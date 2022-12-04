Рефері ухвалив рішення достроково завершити бій у 10-му раунді.

У ніч з 3 на 4 грудня британці Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора втретє зустрілися у ринзі. Поєдинок відбувся на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Володар титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі розгромив суперника. Чісора виглядав жалюгідно протягом більшої частини протистояння.

Рефері ухвалив рішення достроково завершити бій у 10-му раунді.

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Це була трилогія, адже вперше боксери билися у 2011 році: тоді "Циганський король" переміг одноголосним рішенням суддів. В 2014 році команда Чісори в 10-му раунді викинула "білий рушник".

Раніше Олександр Усик заявив, що хоче провести бій проти Ф'юрі в березні-лютому 2023 року. Українець також повідомив, що бій з "Циганським королем" найімовірніше пройде в Саудівській Аравії. Ф'юрі підтвердив, що він готовий битися проти Усика.

Крім того, міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Усика провести захист свого поясу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

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