Олександр Усик повинен провести захист свого чемпіонського поясу проти хорватського супертяжа.

Чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександру Усику офіційно призначили обов'язкового претендента на один з його титулів.

Міжнародна боксерська Федерація (IBF) зобов'язала українського боксера провести захист свого поясу проти хорвата Філіпа Хрговіча, повідомив промоутер Едді Хірн.

"Тільки що отримав письмове розпорядження від IBF про те, що чемпіон Олександр Усик повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговічем.

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Ми вже зробили запит про негайне проведення промоутерських торгів на цей бій. Він стане наступним суперником Усика", - написав Едді Хірн у своєму Twitter.

Таким чином, бій Усика проти Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, ймовірно, буде знову перенесений на більш пізній термін або ж українець спробує домовитися з Хрговічем про те, щоб відстрочити їх бій.

Напередодні Олександр Усик заявив, що хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі в березні-лютому 2023 року. Українець також розповів, де може пройти цей поєдинок.

Додамо, що раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначила обов'язкового претендента на титул Тайсона Ф'юрі. Ним буде переможець бою Деонтей Вайлдер - Енді Руїс.

Свій найближчий бій Тайсон Ф'юрі проведе проти Дерека Чісори. Поєдинок запланований на 3 грудня цього року.

Усик - Хрговіч: профайли боксерів

Філіп Хрговіч на професійному рингу провів 15 боїв, перемігши в кожному з них (12 нокаутів).

Хорват - чемпіон Європи 2015 року і бронзовий призер Олімпіади-2016.

В останньому своєму бою Хрговіч за очками переміг представника Китаю Чжана Чжилея в андеркарді реваншу між Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояси.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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