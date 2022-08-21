Український боксер Олександр Усик зберіг свої чемпіонські пояси в реванші.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок приймав багатофункціональний спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" в Джидді, Саудівська Аравія.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Олександра Усика роздільним рішенням суддів - 113-115, 115-113, 116-112.

Таким чином українському боксеру вдалося зберегти свої пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. Крім того, Усик завоюва титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: після бою

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

35 - річний Усик на професійному рингу провів 20 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

32-річний Джошуа в профі провів 27 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 3 поразки.

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