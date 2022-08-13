Боксери посперечаються також за вакантний титул The Ring.

Переможець реваншу між чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком та Ентоні Джошуа здобуде вакантний титул The Ring.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Титул чемпіона в надважкій вазі за версією журналу The Ring раніше належав Тайсону Ф'юрі, але "Циганський король" звільнив його. Британський непереможний боксер офіційно оголосив про завершення кар’єри. Також це підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Нагадаємо, що реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик поділився думками про реванш і висловив думку, що Усику "не потрібно вигадувати велосипед".

Усик - Джошуа: що потрібно знати