Джошуа буде намагатися нав‘язати силовий бокс, вважає екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик.

20 серпня Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Британський і український боксери зустрінуться в Саудівській Аравії.

Джошуа спробує поквитатися за поразку, яку Усик завдав йому у вересні минулого року. Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик поділився думками про реванш для ISPORT.

"Олександр переміг завдяки своїм феноменальним боксерським вмінням, швидкості, й насамперед завдяки тому, що змусив Джошуа грати у свою гру, за своїми правилами.

На мою думку, це був фантастичний перформанс з боку Олександра, та не дуже вдала, а точніше абсолютно провальна стратегія з боку Джошуа.

Перемоги були різні, але зброя одна і та сама: швидкі ноги, маневровість та комбінації. Я вважаю, що саме ці якості Олександр також буде демонструвати у реванші, не бачу сенсу вигадувати велосипед.

Можливо їх буде більше, тому що зараз від Джошуа усі очікують біль жорсткий пресинг, і, гадаю, Олександр також буде готовий до цього.

І Усик, і Джошуа, обидва розуміють, що перебоксувати Сашка британцю навряд чи вдасться. Мені здається, що Джошуа буде намагатися нав‘язати силовий бокс, та зламати Олександра. Це саме те, до чого Усик повинен бути готовий", – зазначив Гвоздик.

Раніше Усик показав свою вражаючу форму перед битвою з Джошуа.

Вас також можуть зацікавити новини: