Олександр Усик готується до бою-реваншу проти британського супертяжа Ентоні Джошуа.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до другого бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Українець показав, в якій формі він перебуває напередодні реваншу.

Instagram-аккаунт промоутерської компанії Усика Usyk17 Promotions опублікував коротке відео, на якому український боксер виконує активні рухи.

"Залишилося два тижні", - йдеться в описі до відео.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТБ. Також бій можна побачити в записі на платформі.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

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