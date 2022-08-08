Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до другого бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.
Українець показав, в якій формі він перебуває напередодні реваншу.
Instagram-аккаунт промоутерської компанії Усика Usyk17 Promotions опублікував коротке відео, на якому український боксер виконує активні рухи.
"Залишилося два тижні", - йдеться в описі до відео.
Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.
Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТБ. Також бій можна побачити в записі на платформі.
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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Для того щоб прийняти виклик Джошуа, Усику довелося покинути ряди територіальної оборони Київської області, куди він записався відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Визначився транслятор реваншу Усик - Джошуа в Україні
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.