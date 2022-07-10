Олександр Усик припиняє свою співпрацю з Matchroom Boxing.

Бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа стане останнім поєдинком для українського володаря поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика у співпраці з Matchroom Boxing.

Про це повідомив глава компанії Едді Хірн.

"Це наш останній бій з Усиком в плані промоутерства, тому буде краще, щоб Джошуа зробив свою роботу", – заявив Хірн.

Відомий інсайдер Майкл Бенсон також повідомив, що після реваншу з Джошуа український боксер зможе сам вибирати транслятора поєдинків. Зараз такою компанією є Sky, але після завершення контракту обов'язки Усика припинять дію.

У той же час, як повідомив Олександр Красюк, співпраця Усика з українською K2 Promotions буде продовжуватися.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

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