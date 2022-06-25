Суперважковаговик був у формі житомирського футбольного клубу "Полісся", за який він дебютував минулої зими.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку-реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

У тренувальному таборі 35-річний кримчанин заспівав пісню покійного Кузьми Скрябіна "Сам собі країна". Позаду Олександра хтось вивісив прапор України. Суперважковаговик був у формі житомирського футбольного клубу "Полісся", за який він дебютував минулої зими.

Раніше Усик демонстрував не тільки вокальні здібності, а й хореографічні. Боксер танцював під арабську музику зі своїми шанувальниками у Саудівській Аравії, де у місті Джидда пройде його реванш проти Джошуа 20 серпня. Бій отримав екзотичну назву - "Лють на Червоному морі".

Усик та Джошуа навіть встигли провести першу дуель поглядів перед боєм. Українець розгромно переміг, Джошуа посипався.

Усик також вміє танцювати гопак. Він його виконав уперше після перемоги на Олімпіаді-2012 в Лондоні.

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