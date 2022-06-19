Стала відома дата реваншу між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі Олександром Усиком та колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа.
Поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія. Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка представляє інтереси Джошуа.
"Шаленість на Червоному морі", - підписали постер до бою організатори.
"У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію", – сказав Усик.
Джошуа теж прокоментував підписання угоди:
"Тепер я можу зробити вклад в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Що за можливість...Щасливий боксер – небезпечний боксер, і зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час".
Усик - Джошуа: що було раніше
- Перший бій Джошуа проти Усика був визнаний головною подією боксу у 2021 році за версією видання The Ring. Українець 25 вересня здобув перемогу одноголосним рішенням суддів на території суперника - в Лондоні.
- Британський боксер зухвало погрожує в ринзі знищити Усика.
- Відомо, як будуть розподілені гонорари.
- Джошуа зробив зміни у тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, котрий сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.