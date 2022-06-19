Поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Стала відома дата реваншу між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі Олександром Усиком та колишнім володарем титулів Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія. Про це повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка представляє інтереси Джошуа.

"Шаленість на Червоному морі", - підписали постер до бою організатори.

"У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію", – сказав Усик.

Джошуа теж прокоментував підписання угоди:

"Тепер я можу зробити вклад в історію, ставши єдиним триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Що за можливість...Щасливий боксер – небезпечний боксер, і зараз я найщасливіший та найбільш мотивований за увесь час".

Усик - Джошуа: що було раніше