У вівторок, 21 червня, в місті Джидда в Саудівській Аравії відбулася перша прес-конференція в рамках просування бою-реваншу між володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
Олександр Усик розповів про підготовку до реваншу з Джошуа.
"Я радий, що наступний бій пройде в Саудівській Аравії проти Ентоні Джошуа. Як ви знаєте, в Україні дуже складна ситуація, але ми робимо свою роботу. Ми працюємо з моєю командою.
Я ніколи особливо не робив гучних заяв. Я буду працювати в тренувальному таборі, а потім вийду в ринг і порадую вас своїм боксом", - сказав Усик.
Ентоні Джошуа у свою чергу визнав, що в першому бою справедливо поступився українцю.
"Усик надрав мені дупу в окремих раундах, але я зумів гідно прийняти цю поразку. І я готовий визнавати свої помилки. І у вересні він був кращим, а я був гіршим. Тепер мені потрібно перевернути цю ситуацію. Мені здається, потрібно іноді бути простіше в рингу. Зараз активно працюю в тренувальному таборі.
Потрібно віддати супернику належне. Я готовий визнавати, коли бачу, що хтось кращий за мене. Мене мотивує, якщо я бачу, що Усик був сильніший за мене в той день. Або він сильніший за мене в якихось компонентах. Це мотивує мене ставати краще.
А 20 серпня, я впевнений, ми подаруємо фанатам шоу", - сказав Джошуа.
Після прес-конференції Олександр Усик і Ентоні Джошуа провели першу дуель поглядів.
Боксери довго дивилися один одному в очі і не реагували на заклики завершити дуель. Після наполегливої прохання модератора, українець в півоберта повернувся до глядачів, не відводячи при цьому погляду. Теж саме зробив і Джошуа, а через кілька секунд все ж першим відвів погляд.
Дуель поглядів Усик - Джошуа
Нагадаємо, що напередодні було офіційно оголошено про повторний поєдинок між Усиком і Джошуа. Датою реваншу названо 20 серпня. Бій відбудеться в місті Джидда, Саудівська Аравія і буде називатися "Лють на Червоному морі".
Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.