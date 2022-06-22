Британець Ентоні Джошуа першим відвів погляд у дуелі з Усиком.

У вівторок, 21 червня, в місті Джидда в Саудівській Аравії відбулася перша прес-конференція в рамках просування бою-реваншу між володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Олександр Усик розповів про підготовку до реваншу з Джошуа.

"Я радий, що наступний бій пройде в Саудівській Аравії проти Ентоні Джошуа. Як ви знаєте, в Україні дуже складна ситуація, але ми робимо свою роботу. Ми працюємо з моєю командою.

Я ніколи особливо не робив гучних заяв. Я буду працювати в тренувальному таборі, а потім вийду в ринг і порадую вас своїм боксом", - сказав Усик.

Ентоні Джошуа у свою чергу визнав, що в першому бою справедливо поступився українцю.

"Усик надрав мені дупу в окремих раундах, але я зумів гідно прийняти цю поразку. І я готовий визнавати свої помилки. І у вересні він був кращим, а я був гіршим. Тепер мені потрібно перевернути цю ситуацію. Мені здається, потрібно іноді бути простіше в рингу. Зараз активно працюю в тренувальному таборі.

Потрібно віддати супернику належне. Я готовий визнавати, коли бачу, що хтось кращий за мене. Мене мотивує, якщо я бачу, що Усик був сильніший за мене в той день. Або він сильніший за мене в якихось компонентах. Це мотивує мене ставати краще.

А 20 серпня, я впевнений, ми подаруємо фанатам шоу", - сказав Джошуа.

Після прес-конференції Олександр Усик і Ентоні Джошуа провели першу дуель поглядів.

Боксери довго дивилися один одному в очі і не реагували на заклики завершити дуель. Після наполегливої прохання модератора, українець в півоберта повернувся до глядачів, не відводячи при цьому погляду. Теж саме зробив і Джошуа, а через кілька секунд все ж першим відвів погляд.

Дуель поглядів Усик - Джошуа

Нагадаємо, що напередодні було офіційно оголошено про повторний поєдинок між Усиком і Джошуа. Датою реваншу названо 20 серпня. Бій відбудеться в місті Джидда, Саудівська Аравія і буде називатися "Лють на Червоному морі".

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати