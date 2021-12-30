Авторитетний журнал The Ring визнав бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі.
Про це повідомляє офіційний сайт видання.
The Ring обрав головною подією року поєдинок, у якому Усик 25 вересня у Лондоні здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів та забрав собі пояси чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBА, IBO та IBF.
Конкурентами цього бою були зустрічі Сауля Альвареса проти Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта, а також поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера й бій Теренса Кроуфорда і Шона Портера.
Нагадаємо, що нещодавно Усик розвеселив промоутера Джошуа.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- В контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.