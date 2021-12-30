Поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа виграв у престижній номінації.

Авторитетний журнал The Ring визнав бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

The Ring обрав головною подією року поєдинок, у якому Усик 25 вересня у Лондоні здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів та забрав собі пояси чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBА, IBO та IBF.

Конкурентами цього бою були зустрічі Сауля Альвареса проти Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта, а також поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера й бій Теренса Кроуфорда і Шона Портера.

Нагадаємо, що нещодавно Усик розвеселив промоутера Джошуа.

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