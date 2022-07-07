Британський боксер висловився про майбутній бій з Усиком.

20 серпня в Саудівській Аравії відбудеться реванш українського боксера Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Британський боксер вважає, що потрібно менше говорити про те, чи може він перемогти українця в реванші.

"Я безумовно дуже хочу повернути титули в свої руки. Навколо мене занадто багато балаканини. Менше слів, більше діла. Дозвольте мені просто вийти туди і зробити свою роботу. Потрібно вийти і забрати у нього титули, зробити свою роботу. Я не комік, не той, хто пише промови.

Я безумовно голодний. Зрештою, те, як я виступлю, буде говорити багато про що", - наводить слова Джошуа Boxing Scene.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.

Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.

Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.

Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.

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