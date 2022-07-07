20 серпня в Саудівській Аравії відбудеться реванш українського боксера Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.
Британський боксер вважає, що потрібно менше говорити про те, чи може він перемогти українця в реванші.
"Я безумовно дуже хочу повернути титули в свої руки. Навколо мене занадто багато балаканини. Менше слів, більше діла. Дозвольте мені просто вийти туди і зробити свою роботу. Потрібно вийти і забрати у нього титули, зробити свою роботу. Я не комік, не той, хто пише промови.
Я безумовно голодний. Зрештою, те, як я виступлю, буде говорити багато про що", - наводить слова Джошуа Boxing Scene.
Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.
Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.