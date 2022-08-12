Схоже, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі все ж не відбудеться.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, незважаючи на розмови про повернення в бокс і можливий поєдинок проти Дерека Чісори, ще раз оголосив про завершення кар'єри.

У свій 34-й день народження, британець заявив, що остаточно прощається з боксом.

"Щиро дякую всім, хто протягом років впливав на мою кар'єру. Після довгих важких розмов я нарешті вирішив піти.

На свій 34-й день народження я кажу: "Bon voyage".

Хочу подякувати тим, хто зробив цей шлях особливим: Френк Уоррен, BT Sport, тато, Спенсер Браун, Стів Іган, ESPN, WBC, Top Rank, Джиммі Геррінгтон, Енді Лі, Айзек Лоу, Бен Девісон, Крістіан Блек, Тім Оллкок, Роберт Девіс, Шейн Ф'юрі, Х'ю Ф'юрі, Джеймс Уорд.

Вибачте, якщо когось упустив, можна багатьох назвати. Велике спасибі дружині Періс, яка підтримувала мене більше за інших. І дякую тобі, Боже. До зустрічі на іншій стороні, бродяги. 2008-2022", - написав Фюрі в Твіттері.

Якщо Тайсон дійсно йде і не планує бій за всі пояси суперважкої ваги, то його титул WBC повинен стати вакантним.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі в професіоналах провів 33 бої, здобув 32 перемоги і один поєдинок звів до нічиєї. Найбільш значущими вважаються перемоги над Володимиром Кличком, а також два нокаути Деонтея Вайлдера.

Свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня. "Циганський король" відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC. Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але пізніше заявив, що готовий відновити кар'єру і побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: