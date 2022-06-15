Непереможний британець хоче солідну суму за своє повернення на ринг.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий повернутися в бокс для проведення об'єднавчого поєдинку з володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

33-річний британець готовий битися за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі тільки якщо йому запропонують найбільший гонорар в історії боксу.

"Я повернуся на ринг, 100%. Як у фільмі, коли Джеррі Магуайр кричав: "Покажи мені гроші". Якщо хто і здатний на це, то це мій промоутер Френк Уоррен. Я б хотів отримати півмільярда фунтів для того, щоб відновити кар'єру. Кажу правду, якщо ви хочете, щоб я повернувся, це обійдеться в півмільярда", - передає слова Ф'юрі ESPN.

Не залишив без уваги Тайсон Ф'юрі і майбутній реванш Джошуа проти Усика. Циганський король підкреслив, що впевнений у перемозі українця і пообіцяв розібратися з ним.

"Коли цей середньоваговик (Усик) нокаутує цього бодібілдера (Джошуа), залишиться тільки одна людина, яка зможе розібратися з цим цирком, чи не так? Що я б хотів сказати людям, які бажають, щоб бій відбувся - вам краще мати велику чекову книгу, щоб повернути Циганського короля на ринг. Це буде коштувати грошей", - додав Ф'юрі.

Нагадаємо, свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але його батько ще раніше говорив, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".

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