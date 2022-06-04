Боб Арум підтвердив, що Ф'юрі завершив кар'єру боксера.

Відомий промоутер Боб Арум відповів на питання щодо вирішення чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру.

90-річний глава промоутерської компанії Top Rank підтвердив, що британський боксер на даний момент завершив кар'єру. Але є нюанс, про який функціонер розповів в інтерв'ю Fightnews.com.

"Тайсон Ф'юрі пішов на пенсію. І він буде перебувати на пенсії до тих пір, поки ми не прийдемо до нього з пропозицією про наступну велику подію. Ось тоді він і повернеться", - заявив Арум.

На професійному рингу Ф'юрі провів 33 бої і здобув 32 перемоги. Один поєдинок з його участю завершився внічию.

Свій останній бій Тайсон Ф'юрі провів 24 квітня. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але його батько ще раніше говорив, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".

Додамо, що Усик і Джошуа повторно вийдуть в ринг в липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.

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