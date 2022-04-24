У Лондоні завершився вечір боксу, в головній події якого зустрілися чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі і обов'язковий претендент на титул Ділліан Уайт.
Поєдинок Ф'юрі і Уайта завершився перемогою Тайсона нокаутом у шостому раунді, завдяки якій він зберіг свій пояс.
Після бою Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення своєї кар'єри.
"Ні, я пообіцяв своїй дружині, що я не повернуся в ринг через 14 років виступів. Я люблю вас, мої вболівальники. Спасибі вам велике! Мені сподобалося битися перед вами на "Уемблі". Спасибі Великобританії за теплий прийом", - сказав Тайсон Ф'юрі.
Варто відзначити, що завершення кар'єри Тайсон Ф'юрі аннонсував ще перед поєдинком проти Ділліана Уайта. Однак батько і тренер британського супертяжу Джон Ф'юрі спростовував слова Тайсона і говорив, що його син проведе бій проти переможця пари Усик - Джошуа.
Нагадаємо, Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, IBF і IBO і очікувалося, що в разі успішного захисту українцем своїх поясів в реванші з Ентоні Джошуа, буде організовано бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
Схоже, цей бій так і не відбудеться. Або ж Ф'юрі грамотно набиває собі ціну, щоб запросити якомога більший гонорар в майбутньому в переговорах по цьому поєдинку.
Додамо, що реванш Усик - Джошуа має відбутися цього літа.
Ф'юрі - Уайт: після бою
- В активі Ф'юрі 32 перемоги в 33 боях, 27 з яких 33-річний спортсмен виграв нокаутом. Один бій циганського короля завершився внічию-це був перший поєдинок проти американця Деонея Вайлдера в 2018 році.
- Уайт за свою професійну кар'єру провів 31 бій, 28 з яких він виграв і три програв. 19 разів Ділліан Уайт перемагав своїх суперників нокаутом.
- Свій минулий бій Тайсон Ф'юрі провів у жовтні минулого року, тоді Циганський король нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
- Ділліан Уайт в березні 2021-го року в реванші в четвертому раунді нокаутував росіянина Повєткіна і повернув собі титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC, і другорядний пояс WBC Diamond.