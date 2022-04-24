Ф'юрі нокаутував Уайта і успішно захистив свій пояс WBC.

У Лондоні завершився вечір боксу, в головній події якого зустрілися чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі і обов'язковий претендент на титул Ділліан Уайт.

Поєдинок Ф'юрі і Уайта завершився перемогою Тайсона нокаутом у шостому раунді, завдяки якій він зберіг свій пояс.

Після бою Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення своєї кар'єри.

"Ні, я пообіцяв своїй дружині, що я не повернуся в ринг через 14 років виступів. Я люблю вас, мої вболівальники. Спасибі вам велике! Мені сподобалося битися перед вами на "Уемблі". Спасибі Великобританії за теплий прийом", - сказав Тайсон Ф'юрі.

Варто відзначити, що завершення кар'єри Тайсон Ф'юрі аннонсував ще перед поєдинком проти Ділліана Уайта. Однак батько і тренер британського супертяжу Джон Ф'юрі спростовував слова Тайсона і говорив, що його син проведе бій проти переможця пари Усик - Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, IBF і IBO і очікувалося, що в разі успішного захисту українцем своїх поясів в реванші з Ентоні Джошуа, буде організовано бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Схоже, цей бій так і не відбудеться. Або ж Ф'юрі грамотно набиває собі ціну, щоб запросити якомога більший гонорар в майбутньому в переговорах по цьому поєдинку.

Додамо, що реванш Усик - Джошуа має відбутися цього літа.

Ф'юрі - Уайт: після бою