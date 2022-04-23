Тайсон не збирається завершувати кар'єру.

23 квітня в Лондоні орієнтовно о 23:50 за київським часом в ринзі зійдуться зіркові супертяжі – Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт.

33-річний Ф'юрі перед боєм сказав, що це його останній поєдинок і він завершить кар'єру.

Але Джон Ф'юрі, батько й один з тренерів Тайсона, зізнався, що його син проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця пари Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

"Чи може людина кинути те, чим займається все життя, те, що в його ДНК? Я скажу, що ні. Він уже йшов на пенсію. Тайсон мав довгий та важкий табір, він тренувався з січня, відразу після Різдва.

Тайсон хоче продовжувати битися, і я теж хочу цього. Нехай Усик побоксує з Джошуа, а потім ви однозначно побачите Тайсона проти переможця цього бою. Він не зможе цьому чинити опір.

Він не зможе сказати "ні" цьому поєдинку. Тайсон буде як дитина в кондитерському магазині, він захоче цього. Як він може не захотіти?", – цитує Джона Ф'юрі fightnews.info.

Додамо, що Вайт і Ф'юрі зберуть на стадіоні "Вемблі" близько 94 000 глядачів, які з нетерпінням чекають це британське дербі.

Ф'юрі - Вайт: профайл боксерів