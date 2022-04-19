Британський боксер Тайсон Ф'юрі вийде в ринг проти свого співвітчизника Ділліана Уайта.

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) проведе захист свого титулу в поєдинку проти співвітчизника Ділліана Уайта (28-2, 19 КО).

Поєдинок відбудеться на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Орієнтовний початок головної події вечора боксу в столиці Великобританії - у неділю, 24 квітня, о 00:30 за київським часом.

Повний кард вечора боксу Ф'юрі - Уайт

Основний кард

Тайсон Ф'юрі ( 31-0-1) - Ділліан Уайт ( 28-2-0) - титул WBC в суперважкій вазі

Ісаак Лоуї (21-1-3) - Нік Болл (14-0-0) - вакантний пояс WBC Silver Feather Title

Ентоні Кокачі (19-10) - Джонатан Ромеро (34-1-0) - вакантний пояс Super Feather Title

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Девід Аделейє (8-0-0) - Кріс Хейлі (9-8-0)

Томмі Ф'юрі (7-0-0) - Даніель Бочанскі (10-1-0)

Керол Ітаема (6-0-0) - Майкл Кьяч (2-11-0)

Курт Уолкер ( 1-0-0) - Стефан Ніколає (3-31-2)

Ройстон Барні-Сміт (1-0-0) - Костянтин Радой (0-10-0)

Тайсон Ф'юрі

У жовтні минулого року Ф'юрі провів свій третій бій проти Деонтея Вайлдера і успішно захистив свій титул чемпіона світу за версією WBC, нокаутувавши американця в 11-му раунді.

Незважаючи на те, що протягом кар'єри Ф'юрі володів усіма основними титулами в суперважкій вазі, це був перший в кар'єрі захист чемпіонського титулу.

Очікувалося, що після перемоги над Вайлдером Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа, але той поступився українцю Олександру Усику. Організувати бій Ф'юрі - Усик також не вийшло, тому що Ентоні активував опцію реваншу з українським чемпіоном. Реванш Джошуа - Усик очікується в червні.

Багато експертів побоювалися, що бій Ф'юрі не проти Ентоні Джошуа або Олександра Усика не приверне багато глядачів, проте продаж квитків на арену завершився більш ніж успішно. Продано 94 тисячі квитків, і це буде рекордом в 21 столітті за кількістю глядачів на стадіоні під час боксерського поєдинку.

Поточний рекорд тримається з 2017 року, коли був поєдинок Джошуа проти Володимира Кличка. Бій за участю українця тоді на стадіоні дивилися 88 тисяч осіб.

Неймовірний ажіотаж і увагу глядачів до бою проти Уайта, схоже, Тайсон Ф'юрі спровокував своєю заявою про завершення професійної кар'єри. У березні британський боксер заявив, що бій проти Уайта стане останнім у його кар'єрі.

"Це мій останній бій, після нього я піду. 150 мільйонів в банку, молодий і здоровий. Я куплю собі велику яхту за кордоном. Я йду, це мій останній бій. Я закінчив кар'єру", - заявив британець.

Варто зазначити, що слова Ф'юрі про завершення кар'єри - це лише піар хід, щоб привернути якнайбільшу увагу до поединку проти Уайта, що власне у нього і вийшло. У разі перемоги Ф'юрі над Уайтом, на Тайсона чекатиме поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Усика, якщо українець успішно проведе реванш проти Джошуа. Малоімовірно, що Ф'юрі відмовиться від можливості поборотися за звання абсолютного чемпіона світу, але якщо Тайсон боїться Олександра Усика, то може і кар'єру завершити.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі вже не вперше оголошує про завершення кар'єри. Раніше він це робив у 2017 році, проте через деякий час знову повернувся на ринг.

Ділліан Уайт

Свій останній поєдинок Уайт провів у березні 2021 року. Суперником британця був росіянин Олександр Повєткін. Ділліан зумів нокаутувати Повєткіна в 4-му раунді і повернув собі титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC, і другорядний пояс WBC Diamond. Саме ця перемога дозволила Уайту вийти на бій проти Тайсона Ф'юрі.

Ділліану Уайту 34 роки і він перемагав таких боксерів, як Девід Аллен, Дерек Чісора (двічі), Роберт Хеленіус, Лукас Браун, Джозеф Паркер, Оскар Рівас і Олександр Повєткін. Однак, бій проти Ф'юрі стане першим поєдинком для нього за звання чемпіона світу.

Головний і єдиний козир Уайта в бою проти Ф'юрі - удар, але не завжди він вміє ним користуватися. Цього занадто мало, щоб виграти у Ф'юрі. У Вайлдера удар не гірше, а техніки набагато більше, проте американцеві цього не вистачило, щоб перемогти Тайсона. Уайт і сам пропустити може, і пропускає, що відмінно продемонстрував Повєткін, скориставшись своїм єдиним шансом в першому бою з Ділліаном.

Ф'юрі - Уайт: де дивитися бій

Боксерський вечір з головним боєм Ф'юрі - Уайт почнеться рівно опівночі з 23 на 24 квітня за київським часом. Правом на трансляції поєдинків за участю Тайсона Ф'юрі володіє американська компанія ESPN.

Побачити бій в Україні можна буде завдяки ексклюзивній трансляції на відеоплатформі MEGOGO. Показ відбудеться на стриммінговому каналі "MEGOGO Гонг".

Прогнози відомих боксерів на бій Ф'юрі - Уайт

Більшість фахівців впевнені в беззастережній перемозі Ф'юрі над Уайтом. Проте, деякі колеги по цеху вірять і в успіх Ділліана Уайта.

Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью:

"Тільки дурень каже, що у Ділліана Уайта немає шансів на перемогу в цьому бою. Якщо Ділліан переможе нокаутом, це мене не шокує. Я вже говорив неодноразово, що Уайт є проблемою для будь-якого суперника. Він великий, сильний, сміливий, вміє бити і витривалий. Тільки ці якості роблять його вже небезпечним. Ділліан є проблемою для будь-якого важкоатлета. Він програвав нокаутом, але як я вже говорив раніше, у Повєткіна пройшов удар, який міг вийти тільки один раз в кар'єрі", - заявив Беллью.

Колишній чемпіон світу за версією IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа:

"Ділліан повинен подивитися, що робить Ф'юрі і діяти з повною протилежністю. На початку бою необхідно помітити, на що реагує Тайсон і скористатися цим. Уайт повинен працювати над собою і бути готові пройти всю дистанцію бою. Оскільки це перший бій Уайта на такому рівні, скоріш за все, він буде голоднішим за свого суперника. Це не схоже ні на один поєдинок в його кар'єрі, так що є можливість, що Ділліан може перегоріти", - вважає Джошуа

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей:

"Мені сподобалося, як Ф'юрі провів два останні бої проти Деонтея Вайлдера. Це було тотальне домінування. Він хотів безпосередньо задавити Вайлдера. Я сподіваюся, що він вийде з такою ж енергією, адже Уайт не буде тікати від нього. Уайт буде стояти на місці, він вийде воювати.

У цьому поєдинку буде прекрасне протистояння стилів. Я вважаю, що тут трапиться апсет. Я думаю, що Уайт якимось чином знайде спосіб донести потужний лівий хук. Я знаю, що букмекери не дають йому шансів. Я розумію, що тільки двоє людей з 20 вірять в його перемогу, але думаю, що це перевага для Уайта", - заявив Хей.

Промо-ролик до бою Ф'юрі - Уайт