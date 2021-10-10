Тайсон Ф'юрі завершив трилогію успішним захистом титулу.

У Лас-Вегасі, США, пройшов третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок завершився достроковою перемогою британця.

Вайлдер залишив за собою перший раунд, але потім Ф'юрі перехопив ініціативу, а в третьому раунді відправив суперника у нокдаун. Американець піднявся, а від зупинки бою його врятував тільки гонг.

У наступному раунді все кардинально змінилося - вже Ф'юрі двічі побував у нокдауні.

У сьомій трихвилинці Ф'юрі знову потряс явно втомленого до цього моменту Вайлдера, а в рингу з'явився лікар, який обстежив американця і дозволив продовжити бій.

У десятому раунді Вайлдер знову побував у нокдауні, але продовжив битися. Однак у наступному раунді Ф'юрі добив суперника - після ще одного падіння Вайлдера рефері зупинив бій.

Таким чином, Ф'юрі залишив пояс чемпіона світу WBC у себе.

Британець здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.

Моменти бою

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистоянь

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а в сьомому раунді бій був зупинений - команда американця викинула рушник. Ф'юрі відібрав у Вайлдера пояс WBC.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, що він відбудеться орієнтовно в лютому-березні 2022 року.

Ф'юрі, найімовірніше, спершу проведе захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном, після чого поб'ється з переможцем реваншу між Джошуа та Усиком.

Автор: Антон Дудар