Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Вайлдера / фото REUTERS
У ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі пройшов бій між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.
Боксери зустрічалися в рингу вже втретє. Поєдинок завершився перемогою Ф'юрі.
По ходу бою обидва боксери двічі побували в нокдауні, але змогли продовжити поєдинок. Завершився бій в одинадцятому раунді - Ф'юрі все-таки нокаутував Вайлдера, який до того моменту помітно втомився.
Відеоогляд бою
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Ф'юрі - Вайлдер: підсумки бою
- Ф'юрі та Вайлдер зустрічалися в рингу вже втретє. Перший поєдинок завершився внічию, а другий і третій бої виграв Ф'юрі.
- Ф'юрі здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.
- Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також пояс The Ring.
- У мережі з'явився суддівський протокол на момент зупинки бою.