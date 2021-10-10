Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера в третьому поєдинку.

У ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі пройшов бій між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Боксери зустрічалися в рингу вже втретє. Поєдинок завершився перемогою Ф'юрі.

По ходу бою обидва боксери двічі побували в нокдауні, але змогли продовжити поєдинок. Завершився бій в одинадцятому раунді - Ф'юрі все-таки нокаутував Вайлдера, який до того моменту помітно втомився.

Відеоогляд бою

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Ф'юрі - Вайлдер: підсумки бою

Ф'юрі та Вайлдер зустрічалися в рингу вже втретє. Перший поєдинок завершився внічию, а другий і третій бої виграв Ф'юрі.

Ф'юрі здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.

Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також пояс The Ring.

У мережі з'явився суддівський протокол на момент зупинки бою.

Автор: Антон Дудар