Тайсон Ф'юрі має намір завершити кар'єру після бою проти Ділліана Уайта.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що має намір завершити кар'єру після бою з Ділліаном Уайтом.

Британець зазначив, що завоював всі можливі пояси у своїй кар'єрі, побив всі рекорди і хоче піти з боксу здоровим і непереможеним.

"Мені більше нічого досягати. Я завоював всі пояси в світі, які тільки можна заивоювати. Я побив всі рекорди.

Ніхто в моїй епосі не отримав пояса журналу Ring, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я.

Я взяв всі пояси, які можна завоювати в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним.

Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже у нього вже були свої шанси. Все пройшло, пропало. У нього було стільки шансів на те, щоб вийти в ринг і битися з Циганським королем, але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він пропав.

Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Уайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є", - наводить слова Ф'юрі talkSPORT.

Нагадаємо, 23 квітня Тайсон Ф'юрі проведе захист свого титулу чемпіона світу за версією WBC в бою проти співвітчизника Ділліана Уайта.

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