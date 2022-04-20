Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що має намір завершити кар'єру після бою з Ділліаном Уайтом.
Британець зазначив, що завоював всі можливі пояси у своїй кар'єрі, побив всі рекорди і хоче піти з боксу здоровим і непереможеним.
"Мені більше нічого досягати. Я завоював всі пояси в світі, які тільки можна заивоювати. Я побив всі рекорди.
Ніхто в моїй епосі не отримав пояса журналу Ring, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я.
Я взяв всі пояси, які можна завоювати в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним.
Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже у нього вже були свої шанси. Все пройшло, пропало. У нього було стільки шансів на те, щоб вийти в ринг і битися з Циганським королем, але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він пропав.
Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Уайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є", - наводить слова Ф'юрі talkSPORT.
Нагадаємо, 23 квітня Тайсон Ф'юрі проведе захист свого титулу чемпіона світу за версією WBC в бою проти співвітчизника Ділліана Уайта.