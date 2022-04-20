Тайсон Ф'юрі не сумнівається в перемозі українця над Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Ф'юрі впевнений, що українець здобуде перемогу над Джошуа і в реванші та збереже пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

"Усик поб'є Джошуа в реванші, і якщо Ентоні не вистачить духу все це витримати, то йому кінець. Його кар'єра закінчиться. Три поразки. Надобраніч. Тебе побив середньоваговик. Посунься.

У Джошуа була можливість позбутися чергової ганьби в бою з Усиком. Він повинен був дати мені можливість вирішити всі проблеми замість нього, при цьому він ще й заробив би, але Ентоні відмовився, тому що жадібність взяла верх", - наводить слова Ф'юрі DAZN.

Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де очікує офіційного підтвердження бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш