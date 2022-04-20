Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
Ф'юрі впевнений, що українець здобуде перемогу над Джошуа і в реванші та збереже пояси WBA, WBO, IBF і IBO.
"Усик поб'є Джошуа в реванші, і якщо Ентоні не вистачить духу все це витримати, то йому кінець. Його кар'єра закінчиться. Три поразки. Надобраніч. Тебе побив середньоваговик. Посунься.
У Джошуа була можливість позбутися чергової ганьби в бою з Усиком. Він повинен був дати мені можливість вирішити всі проблеми замість нього, при цьому він ще й заробив би, але Ентоні відмовився, тому що жадібність взяла верх", - наводить слова Ф'юрі DAZN.
Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де очікує офіційного підтвердження бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик здобув перемогу в Лондоні над Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.