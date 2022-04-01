Дружина українського чемпіона шокована станом їхнього будинку.

Сім'я чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика стала однією з численних жертв "руського миру". Його будинок у Ворзелі був нещодавно окупований російськими військовими.

Дружина боксера Катерина Усик поділилася в Instagram фотографіями їхнього будинку після того, як там побували окупанти.

На знімках видно зруйнований двір, сліди від гусениць, наслідки застілля і купа сміття.

"Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто все зіпсували, насрали, як завжди!",- написала Катерина.

Додамо, що сім'я Олександра Усика проживала у Ворзелі під Києвом до початку війни. Раніше дружина боксера повідомляла в соцмережах, що їхній будинок у Ворзелі обстріляли російські війська.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України і почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.

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