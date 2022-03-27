На території біля будинку відомого боксера окупанти розмістили військову техніку.

Російські окупанти захопили будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкому дивізіоні Олександра Усика, який раніше покинув Україну і почав підготовку до реваншу з британським супертяжем Ентоні Джошуа.

Про це у своєму Instagram повідомила дружина спортсмена Катерина Усик.

"С*ки, нехай поживуть, скоро їх знищимо", - відреагувала дружина Усика на повідомлення про те, що в їхньому будинку оселилися російські загарбники.

"Поживіть в моєму домі! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон", - написала Катерина Усик.

Додамо, що сім'я Олександра Усика раніше проживала в Ворзелі під Києвом до початку війни. Раніше дружина боксера повідомляла в соцмережах, що їхній будинок у Ворзелі обстріляли російські війська.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України і почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.

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