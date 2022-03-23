Вадим Гутцайт вважає, що українські спортсмени повинні брати участь у змаганнях, незважаючи на війну в країні.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив інформацію про те, що чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик виїхав з України і почав підготовку до бою проти Ентоні Джошуа.

В ефірі телемарафону Вадим Гутцайт заявив, що для України важливо, щоб наші спортсмени виїжджали і перемагали, і доводили всьому світу, що вони проти війни.

"Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони їхали.

Зараз Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав всьому світу, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо", - сказав Гутцайт.

Раніше повідомлялося, що Усик отримав дозвіл покинути Україну. Боксер був у терробороні Києва. Однак пізніше менеджер українського чемпіона Егіс Клімас заявив, що Усику не потрібен спеціальний дозвіл, щоб покинути Україну, оскільки він є батьком трьох дітей.

Нагадавши, Василь Ломаченко відмовився залишати Україну для проведення бою з австралійцем Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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