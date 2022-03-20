Олександр Усик та Василь Ломаченко / фото Instagram.lomus

Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.

Про це заявив очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View. 

За його інформацією, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.

"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони. Так що я не знаю, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв", – сказав Арум.

Усик має захищати пояси чемпіона світу в хевівейті за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Ломаченко має зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). 

Обидва боксери наразі служать в теробороні України. 

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