Боксерам хочуть дати шанс готуватися до боїв, щоб прославляти Україну на міжнародній арені.

Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.

Про це заявив очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.

За його інформацією, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.

"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони. Так що я не знаю, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв", – сказав Арум.

Усик має захищати пояси чемпіона світу в хевівейті за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Ломаченко має зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

Обидва боксери наразі служать в теробороні України.

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