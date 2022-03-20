Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.
Про це заявив очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.
За його інформацією, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.
"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони. Так що я не знаю, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв", – сказав Арум.
Усик має захищати пояси чемпіона світу в хевівейті за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Ломаченко має зустрітися з австралійцем Джорджем Камбососом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Обидва боксери наразі служать в теробороні України.