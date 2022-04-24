Соковитий удар аперкотом приніс Тайсону Ф'юрі майже 34 мільйони доларів.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав за бій із Ділліаном Вайтом 33,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє Вoxingnews24.

29,5 млн для Ф'юрі було гарантовано до початку поєдинку, ще 4,1 млн британець отримав за перемогу. Вайт заробив майже вп'ятеро менше - його гонорар склав 7,4 мільйона доларів.

Зазначимо, що Ф'юрі відправив суперника в нокаут потужним аперкотом у 6-му раунді.

Тайсон оголосив про завершення кар'єри після цієї звитяги, але його батько ще раніше казав, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".

До слова, Олександр і Джошуа повторно вийдуть в ринг у липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.

Ф'юрі - Вайт: після бою