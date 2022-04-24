Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав за бій із Ділліаном Вайтом 33,6 мільйона доларів.
Про це повідомляє Вoxingnews24.
29,5 млн для Ф'юрі було гарантовано до початку поєдинку, ще 4,1 млн британець отримав за перемогу. Вайт заробив майже вп'ятеро менше - його гонорар склав 7,4 мільйона доларів.
Зазначимо, що Ф'юрі відправив суперника в нокаут потужним аперкотом у 6-му раунді.
Тайсон оголосив про завершення кар'єри після цієї звитяги, але його батько ще раніше казав, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".
До слова, Олександр і Джошуа повторно вийдуть в ринг у липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.
Ф'юрі - Вайт: після бою
- В активі Ф'юрі 32 перемоги в 33 боях, 27 з яких 33-річний спортсмен виграв нокаутом. Один бій "Циганського короля" завершився внічию - це був перший поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера у 2018 році.
- Вайт за свою професійну кар'єру провів 31 бій, 28 з яких він виграв і три програв. 19 разів Ділліан перемагав своїх суперників нокаутом.